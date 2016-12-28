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TFF'den önemli duyuru

TFF, 2016-2017 futbol sezonunun ara transfer döneminin 4 Ocak 2017 Çarşamba günü başlayacağını duyurdu

TFF'den önemli duyuru
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HERKESİN merakla beklediği ara transfer dönemi 4 Ocak 2017'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 2016-2017 sezonunda ikinci transfer ve tescil döneminin 4 Ocak Çarşamba günü başlayacağı ve 31 Ocak 2017'de sona ereceği bildirildi. Birinci transfer ve tescil dönemi, 10 Haziran 2016 tarihinde başlayıp, 31 Ağustos 2016'da sona ermişti.

BOMBALAR PATLAYACAK
Aytemiz Alanyaspor yönetiminin de bu ara transfer döneminde fırtına gibi eseceği konuşuluyor. Özellikle de ünlü Avrupa Kulübü Porto'dan bir orta saha ile anlaştığı iddia edilen Turuncu-Yeşilli yönetimin 4 Ocak'tan itibaren bombaları patlatmasına kesin gözüyle bakılırken, savunma ve forvete de takviyeler yapılacağı öğrenildi.
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Etiketler; #tff #2016-2017 #çarşamba
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