TFF'den Eskişehir'e teşekkür

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle: "A Milli Takımımızın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grubunda oynadığı ve 1-0 kazandığı Hırvatistan maçında Eskişehir Yeni Stadyumu'nu dolduran 35 bin futbolsevere teşekkür ederiz.

Mükemmel bir ev sahipliği yapan Eskişehir şehri ve halkı; A Milli Takımımızın galibiyetinde önemli bir rol oynarken, Milli Takım taraftarlığının en güzel ve en coşkulu örneklerinden birisini gösterdi. Dünya Kupası yolunda Milli Takımımızın yanında itici bir güç olarak katkı yapan Eskişehir halkına bir kez daha şükranlarımızı sunar, başta Eskişehir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve tüm resmi makamlara, Eskişehirspor kulübü, ilgili spor kurum ve kuruluşları ile taraftar derneklerine destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederiz."