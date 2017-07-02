Teniste şampiyon Sugita

SERİK'E bağlı Belek turizm merkezindeki Kaya Palazzo tesislerinde bu sene ilki gerçekleştirilen Antalya Open ATP Turnuvası’nın tekler finalinde Japon tenisçi Yuichi Sugita ile Fransız Adrian Mannarino finalde karşılaştı.



Maç, aşırı sıcağa rağmen çekişmeli geçti. Yaklaşık 2 saat süren oyun sonunda ilk seti 6-1, ikinci seti 7-6 kazanan Yuichi Sugita şampiyonluğa ulaşan isim oldu. Sugita kariyerinin ilk şampiyonluğunu da Antalya’da elde etti.



Turnuvanın sonunda yapılan törende şampiyon tenisçinin ödülünü Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Özekinci ile TEB Bankası İletişim Direktörü Zeynep Demirkol, ikinci Adrian Mannarino’ya kupasını Vali Yardımcısı Salih Gürhan ile Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya verdi.

