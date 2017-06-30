Tenisçi sıcaktan bayıldı

SERİK'E bağlı Belek turizm merkezindeki Kaya Palazzo Hotel tesislerinde devam eden Antalya Open ATP Tenis Turnuvası'nda, dün yarı finalin ilk maçında Kıbrıs Rum Kesimi'nden Marcos Baghdatis ile Japon tenisçi Yuichi Sugita karşılaştı. Çim kortta oynanan ve saat 10.00 sıralarında başlayan karşılaşma sırasında, sıcak hava tenisçilere ve karşılaşmayı izleyenlere zor anlar yaşattı.



Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı karşılaşmanın ilk setini Sugita 6-3, ikinci seti Baghdatis 6-7 kazandı. Karşılaşmanın üçüncü setini Sugita önde götürürken, rakibi Baghdatis aşırı sıcağa dayanamayıp baygınlık geçirdi. Kendini yere bırakan Baghdatis'e görevliler müdahale etti. Üzerine şemsiye açılan ve buzla serinletilmeye çalışılan Baghdatis için sağlık ekiplerinden yardım istendi.



Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Marcos Baghdatis karşılaşmaya devam edemedi. Japon tenisçi Sugita da rakibinin yanına geldi. Sette 4-1 üstün durumdaki Yuichi Sugita rakibinin çekilmesinin ardından maçı kazanarak finale yükseldi.

