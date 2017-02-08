'Telafi edeceğiz'

ANTALYA Süper Amatör Küme Play-Off Grubu ilk maçında deplasmanda Manavgat Belediyespor'a 2-1 yenilerek hayal kırıklığı uğratan Kestelspor, Pazar günü Milli Egemenlik Stadyumu'nda Finike Belediyespor'u ağırlayacak. Bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdüren Kestelspor'da teknik direktör Ali Haydar Durusoy, Finike Belediyespor'u eli boş göndereceklerini söyledi. Play-Off grubu 2. maçını kazanarak Manavgat yenilgisini unutturacaklarını da sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam "Manavgat Belediyespor maçında hepimizin istemediği olaylar çıktı. Öne geçen taraf olmamıza rağmen skor üstünlüğünü koruyamadık ve 2. yarıda yediğimiz gollerle mağlup olduk. Bu sezon ilk kez bir maçtan mağlup ayrıldık. Ben bu mağlubiyeti nazar boncuğu olarak kabul ediyorum. Finike Belediyespor'u yenerek kendimize geleceğiz" dedi.