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'Telafi edeceğiz'

Play-Off grubuna kötü bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Kestelspor Teknik Direktörü Ali Haydar Durusoy "Güçlü ve inançlı bir ekibimiz var. Finike Belediyespor maçını kazanarak bu inancımızı göstereceğiz ve Manavgat yenilgisini telafi edeceğiz" dedi

'Telafi edeceğiz'

Play-Off grubuna kötü bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Kestelspor Teknik Direktörü Ali Haydar Durusoy "Güçlü ve inançlı bir ekibimiz var. Finike Belediyespor maçını kazanarak bu inancımızı göstereceğiz ve Manavgat yenilgisini telafi edeceğiz" dedi

08 Şubat 2017 Çarşamba 23:01
'Telafi edeceğiz'
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ANTALYA Süper Amatör Küme Play-Off Grubu ilk maçında deplasmanda Manavgat Belediyespor'a 2-1 yenilerek hayal kırıklığı uğratan Kestelspor, Pazar günü Milli Egemenlik Stadyumu'nda Finike Belediyespor'u ağırlayacak. Bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdüren Kestelspor'da teknik direktör Ali Haydar Durusoy, Finike Belediyespor'u eli boş göndereceklerini söyledi. Play-Off grubu 2. maçını kazanarak Manavgat yenilgisini unutturacaklarını da sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam "Manavgat Belediyespor maçında hepimizin istemediği olaylar çıktı. Öne geçen taraf olmamıza rağmen skor üstünlüğünü koruyamadık ve 2. yarıda yediğimiz gollerle mağlup olduk. Bu sezon ilk kez bir maçtan mağlup ayrıldık. Ben bu mağlubiyeti nazar boncuğu olarak kabul ediyorum. Finike Belediyespor'u yenerek kendimize geleceğiz" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Play-offKestelspor Teknik Direktörü Ali Haydar Durusoy
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