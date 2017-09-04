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Taraftarı çıldırtacak haberi Aziz Yıldırım verdi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Ben Arfa diyorlar, başka şey diyorlar. Nasıl geliyor kardeşim bu adam. Çok transfer yaparsak batarız." dedi

Taraftarı çıldırtacak haberi Aziz Yıldırım verdi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Ben Arfa diyorlar, başka şey diyorlar. Nasıl geliyor kardeşim bu adam. Çok transfer yaparsak batarız." dedi

04 Eylül 2017 Pazartesi 15:11
Taraftarı çıldırtacak haberi Aziz Yıldırım verdi
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FENERBAHÇE Kulübü Başkanı  Aziz Yıldırım, transfer süreçlerinin çok zorlu geçtiğini ve gerektiğinden fazla transfer yaptıklarında maddi açıdan zorluklar çekebileceklerini söyledi.

Fenerbahçe'nin geleneksel bayramlaşma töreni  Kalamış  Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan  Fenerbahçe Başkanı  Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.  Altınordu'nun Türk futbolu için önemli bir kulüp olduğunu ancak bütün takımların  Altınordu vizyonunu örnek alması gerektiğine dikkat çeken Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE'DE EKSEN KAYMASI VAR"

"TFF, 2. ve 3. Lig'den başlayarak sistemi değiştirmeli.  Ukrayna ile oynadığımız milli maçtan sonra medya sağ olsun, bizim oyuncularımızı hedef aldı.  Mehmet Topal, Ozan, İsmail, Şener'i konuşuyorlar. Öyle bir hale getirdiniz ki; çocuklar 20. dakikada yuhalanıyor. Sosyal medya ile medya, 22 yaşındaki çocukları hedef yaptı. 20. dakikada ıslıklanıyorlar, protesto ediliyorlar, yuhalanıyorlar.  Ozan Tufan'a, bu çocuğa bir sürü bonservis parası ödedik. 'Geleceğin en iyi oyuncusu' dedik. Ne oldu, 'Tu kaka yaptık' hep beraber.  Türkiye'de sosyal medyadan sonra eksen kayması var"

"ÇOK TRANSFER YAPARSAK, BATARIZ"

Kulübün gelir ve gider dengesinin eşitlenmesi gerektiğine vurgu yapan  Aziz Yıldırım, "Medyada bir gün çok iyi diyen adam ertesi gün tam tersini söylüyor. Gidişat kötü. Oyuncular, kulüple ilişkiler. Daha transfer yapmamışız gibi yayınlar yapıyorsunuz. Mayıs'ta kaç oyuncu lazımdı, kaç oyuncu aldık. Bazı oyuncularla görüştük, bazısı oldu, bazısı olmadı. Şartların ne olduğuna bakmıyorlar. Ben Arfa diyorlar, başka şey diyorlar. Nasıl geliyor kardeşim bu adam. İki gün önce yalanladık. Türk medyası yazıyor, yabancı basın da buradan alıyor. Ben Arfa'yı yine alırsın. Almak ayrı bir şey. Şartlar var. Çok transfer yaparsak, batarız. Ondan sonra da çıkaramazsın zararı. Gelir ve gideri dengelememiz gerek" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuTürkiye CumhuriyetiSarı LacivertlilerFenerbahçe KulübüAziz Yıldırım
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