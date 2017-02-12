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Taraftardan yol tepkisi

Bahçeşehir Okulları Arena Stadyumu'na giden yeni yolu iki maçtır kapatan yetkililere taraftarlar tepki gösterdi

Taraftardan yol tepkisi

Bahçeşehir Okulları Arena Stadyumu'na giden yeni yolu iki maçtır kapatan yetkililere taraftarlar tepki gösterdi

12 Şubat 2017 Pazar 22:34
Taraftardan yol tepkisi
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ALANYASPOR'UN ev sahibi olduğu maçlara sahne olan Bahçeşehir Okulları Arena Stadyumu'na maç için gelen taraftarlar, eski Oba Belediyesi binasından sonraki yol uygulamasından rahatsız olduklarını dile getirdiler. Stadyuma giden yeni yolu trafiğe kapatan yetkililer, stada gidişleri tek yönden eski yola verince, maç öncesi uzun kuyruklar oluştu. 2 haftadır uygulanan bu düzenleme ile mağdur olan Alanyasporlu taraftarlar da maç öncesi ve sonrası bu düzenlemeye tepki gösterdi. Stadyuma 30 dakikada çıkamadıklarını söyleyen taraftarlar "Yeni yolu neden kapatıyorlar, anlamış değiliz. Maç sonrası trafik rahat ilerlesin diye ve güvenlik açısından yapmış olabilirler ama bu şekilde de maç öncesi büyük sıkıntı çekiyoruz. Yetkililer bir an önce bu uygulamadan vazgeçmeli" diyerek sitem ettiler. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Bahçeşehir Okulları Arena StadyumuTaraftar
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