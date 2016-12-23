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Taraftar çıkarma yapacak

Yarın oynanacak olan Galatasaray maçında takımlarını yalnız bırakmak istemeyen Turuncu-Yeşilli taraftarlar, bu akşam 3 otobüsle yola çıkacak

Taraftar çıkarma yapacak
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İLK kez Galatasaray deplasmanına gitmenin heyecanını yaşayan Aytemiz Alanyasporlu taraftarlar, bu akşam yola çıkarak İstanbul'a gidecekler. Alanyasporlular Derneği Taraftar Grubu, Yörükler Grubu ve Şimşekler Grubu'nun 1'er otobüsle yapacakları İstanbul yolculuğunun bir hayli zor geçmesi de bekleniyor. Olumsuz hava koşullarına rağmen takımlarını yalnız bırakmak istemediklerini söyleyen Turuncu-Yeşilli taraftarlar "Alanyaspor’umuzu bu zorlu deplasmanda desteklemek için gidiyoruz. İnşallah iyi bir sonuçla döneceğiz" dediler.
 
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Etiketler; #yarın #Galatasaray #Turuncu-yeşilli
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