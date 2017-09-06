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Tanjevic’e ‘puro’ cezası

Karadağ'ı çalıştıran Bogdan Tanjevic, soyunma odasında puro içtiği gerekçesiyle 1000 euro para cezası aldı

Tanjevic’e ‘puro’ cezası

Karadağ'ı çalıştıran Bogdan Tanjevic, soyunma odasında puro içtiği gerekçesiyle 1000 euro para cezası aldı

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:46
Tanjevic’e ‘puro’ cezası
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EUROBASKET 2017’de Karadağ’ın başında bulunan Bogdan Tanjevic’e ilginç bir ceza geldi.

Türk pasaportu da olan Tanjevic’e Macaristan maçı sonrasında basın toplantısına katılmayıp soyunma odasında puro içtiği gerekçesiyle 1000 euro para cezası verildiği ifade edildi.

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tanjevic e puro cezası
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