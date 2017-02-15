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Taner Savut umutlu konuştu

Aytemiz Alanyaspor Sportif Direktörü Taner Savut, "Trabzonspor son 4 hafta kazanan, iyi oynayan ve iyi mücadele eden bir takım. Biz de moral bulmuş ve özgüvenini tazelemiş olarak çıkacağız sahaya. Hedefimiz puan ya da puanlar almak" dedi

Taner Savut umutlu konuştu

Aytemiz Alanyaspor Sportif Direktörü Taner Savut, "Trabzonspor son 4 hafta kazanan, iyi oynayan ve iyi mücadele eden bir takım. Biz de moral bulmuş ve özgüvenini tazelemiş olarak çıkacağız sahaya. Hedefimiz puan ya da puanlar almak" dedi

15 Şubat 2017 Çarşamba 20:18
Taner Savut umutlu konuştu
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TRABZONSPOR maçı hazırlıklarına bugün yapılan çift idmanla sürdüren Aytemiz Alanyaspor, hem sabah hem de günün ikinci idmanında taktik çalışma yaptı. Düz koşu ile başlayan günün ikinci idmanı dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Susic gözetiminde yapılan idmanın devamında ise taktik çalışma yapıldı. Antrenmana sakatlığı nedeniyle Cenk Ahmet ve Deniz Vural katılmadı.

Antrenmanı izleyen Aytemiz Alanyaspor Sportif Direktörü Taner Savut, Trabzonspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek için çalışmaları sıkı bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. 
Her puanın altın değerinde olduğunu belirten Savut, "Bizim için sıkıntılı geçen süreçten sonra yeni hocamızla çıktığımız ve evimizde oynadığımız Gençlerbirliği maçı büyük önem taşıyordu. Çok şükür istediğimiz bir sonucu aldık. Bu sonuç takıma özgüven ve moral getirdi. Bu hafta deplasmandaki rakibimiz Trabzonspor, son 4 hafta kazanan, iyi oynayan ve iyi mücadele eden bir takım. Biz de moral bulmuş ve özgüvenini tazelemiş olarak çıkacağız sahaya. Hedefimiz puan ya da puanlar almak. Lig artık daha çetin mücadelelere sahne oluyor. Dolayısıyla her puan altın değerinde. Bunun bilinciyle hazırlanıyoruz" dedi. 

“LİG GİDEREK ZORLAŞIYOR"

Ligin ilk yarısında çok önemli maçlara ciddi eksiklerle yakalandıklarını da söyleyen Taner Savut, "Uzun zaman sonra tam kadro olarak hazırlanıyoruz. Bir futbolcumuzda sıkıtımız var. Cenk Ahmet dışında tam kadro çıkıyoruz sahaya. Tabi bu bizim için önemli. Takımın kendine güvenini yerine getiriyor. Sahaya da yansıyacağını düşünüyorum. Şuanda bir Emre Akbaba cezalı. Yerine oynayacak arkadaşların da en az Emre kadar takıma katkı sağlayacaklarına inanıyorum. Kayserispor 2 haftada Fenerbahçe ve Galatasaray’dan 6 puan aldı. Oyuncuların hanesinde ciddi artılar bunlar. Onlarda 2. yarıya hoca değişikliğiyle başladılar ve faydasını da gördüler. Adanaspor toparlanma sürecindeydi. Gaziantepspor hoca değişikliğiyle başladı. Alt sıradaki takımların daha da güçlenerek ikinci yarıya başladıklarını söyleyebiliriz. Bizi de buna güçlenmeye dahil ederek konuşuyorum. Rizespor hocasıyla devam ediyor ama alt sıradaki takımlar artık kolay yenilenecek takım değiller. Dolayısıyla az öncede söylediğim gibi lig git giderek zorlaşıyor" diye konuştu. 

"RAKİP AYIRT ETMİYORUZ"

Ligde rakip ayırt edecek durumda olmadıklarını da sözlerine ekleyen Savut, "Mücadeleler daha da çetin ve zor oluyor. Bu doğrultuda bunun bilincinde olarak hazırlanıyoruz bizde karşılaşmalara. İnşallah karşılığını alıp beklediğimiz, hedeflediğimiz, arzuladığımız puanla ligi bitirmek istiyoruz. Şimdi biz dışarıdan bakıldığında ve sonuçlara bakıldığında deplasmanda az maç kazanmış gibi gözüküyor olabiliriz. Ama birçok maçın performansının sonuca yansımadığını düşünüyorum. Kaza diyebileceğimiz çok deplasman maçını küçük hatalarla mağlup bitirdik. Trabzon her halükarda zor bir deplasman ama artık bundan sonraki süreçte rakip seçmek gibi bir lüksümüz yok. Rakip ayrıt etmek gibi bir durum söz konusu değil. Her maç için aynı şeyleri söyleyebiliriz. Puan ya da puanlar için sahaya çıkıyoruz. Bu haftada öyle olacak" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz Alanyaspor Sportif Direktörü Taner SavutTrabzonsporHedefimiz
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