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Susic ve Hamzaoğlu Alanya'da buluştu

Dün sahada rakip olan Susic ve Hamzaoğlu, bu sabah En Vie Beach'teki sabah kahvaltısında buluştu. İkilinin sohbetinde neşe dolu anlar yaşanırken, Hamzaoğlu, "Buralara kadar gelmemde Safet hocamın büyük emeği var" dedi

Susic ve Hamzaoğlu Alanya'da buluştu

Dün sahada rakip olan Susic ve Hamzaoğlu, bu sabah En Vie Beach'teki sabah kahvaltısında buluştu. İkilinin sohbetinde neşe dolu anlar yaşanırken, Hamzaoğlu, "Buralara kadar gelmemde Safet hocamın büyük emeği var" dedi

23 Nisan 2017 Pazar 14:17
Susic ve Hamzaoğlu Alanya'da buluştu
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ALANYA'DA evi olan Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, dün oynanan maçın ardından ailesiyle Alanya'da kaldı. Bu sabah da Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic'le bir araya gelen Hamzaoğlu, Susic'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Susic'in kaliteli bir teknik adam olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, "Safet hocamın hem futbolculuğunu, hem de atrenörlüğünü yapmış birisi olarak son derece gururluyum. Kendisinden öğrendiğimiz çok şey var. Aytemiz Alanyaspor Başkanı sayın Hasan Çavuşoğlu beni aradığında da Safet Susic'i önermiştim. Başarıları ile bende gurur duyuyorum" dedi. 

"BOYNUZ KULAĞI GEÇTİ" 
Eski futbolcusu ve antrenörü Hamza Hamzaoğlu ile tekrar buluştukları için mutlu olduğunu ifade eden Susic de, "Hamza hoca ile çok günlerimiz geçti. Dün sahada rakiptik ancak ebedi dostluğumuz var. Dün beni mağlup ederek 'boynuz kulağı geçti' dedirtti. Osmanlıspor çok kaliteli bir takım. Maçta pozisyon üretmekte zorlandık. Açıkçası Vagner Love'ı çok aradık. Çünkü orta sahada bizi kilitlediler. Forvetlere top aktaramadık ve nihayetinde mağlup olduk. Önümüzde 2 deplasman maçı var. Kayseri ve Konyaspor maçlarında bu yenilgiyi telafi edeceğimizi düşünüyorum" dedi. 

Susic ve Hamzaoğlu'nun buluşmalarına Hamzaoğlu'nun yakın dostları olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) eski başkanı ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Üyesi Emin Müftüoğlu ile Elysee Otelleri sahibi ve İsveç Alanya Fahri Konsolosu Hilmi Tokuş da eşlik etti. Oldukça koyu bir sohbet gerçekleştiren yakın dostlar, En Vie Beach'in sıcak atmosferinde geç saatlere kadar kaldılar.

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Anahtar Kelimeler:
SusicHamzaoğluAlanya
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