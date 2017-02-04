Susiç'ten tam not

AYTEMİZ Alanyaspor'un başında ilk maçına çıkan teknik direktör Saffet Susiç, 3-0 kazanılan hazırlık maçı sonrası değerlendirmede bulundu. Susiç, "Geride kalan bir hafta içinde gördüm ki, takım kolay oyun alıyor ve iyi durumdayız. Bu hazırlık maçını kazanmamız iyi oldu. Takımımız 3 maç peş peşe yenildiği için bu galibiyet de oyunculara ve camiaya moral oldu. Gençlerbirliği maçı kritik önem taşıdığı için en önemli şey o maça iyi hazırlanmak. Gençlerbirliği'ni mağlup edeceğimizi düşünüyorum. Mevcut oyunculardan çok memnunum. Hepsi iyi durumda. En önemli şey de, hepsi ciddi bir şekilde sahada işlerini yapıyor. Biz geldiğimiz ilk andan itibaren iyi antrenman yapıyorlar, çok iyi çalışıyorlar. İnşallah iyi iş yaparız" diye konuştu.

Hazırlık maçında 4-3-3 oynadıklarını da sözlerine ekleyen Susiç, "Bu maç böyle çıktık ama ilerleyen maçlarda bakacağız. Eminim ki iyi olacak. En önemli şey bugün çok koştuk, çok savaştık, iyi oynadık, gol yemedik. Çünkü bizim sıkıntımız gol yemekti" dedi.