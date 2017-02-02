Susiç tempoyu yükseltti

HIZLI bir ara transfer döneminin ardından kadrosunu tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, lige verilen kupa arasında temposu yüksek bir kamp dönemi geçiriyor. Ligde oynadığı 5 maçta 1 puan alabilen ve ateş hattının bir basamak üstünde yer alan turuncu yeşilli ekipte yeni teknik direktör Saffet Susiç de işi sıkı tutuyor. Geldiği günden beri günde çift idman yaptıran Boşnak teknik adam, Kalpar'ın aksine farklı bir antrenman sistemi uygulamaya başladı ve sabah antrenmanlarının saatini 9.30'a çekti. Aytemiz Alanyaspor yönetimi de diriliş maçı olarak gördükleri Gençlerbirliği sınavı öncesi basın mensuplarının teknik heyet ve futbolcularla olan röportaj isteklerini geri çevirdi. Gençler maçını kazanarak rahat bir nefes almak isteyen Aytemiz Alanyaspor hem ateş hattından kurtulmak, hem de 5 hafta süren galibiyet hasretine son vererek taraftarlarını sevindirmek istiyor.

HAZIRLIK MAÇI VAR

Aytemiz Alanyaspor, bugünü çift idman yaparak tamamladı. Teknik direktör Saffet Susiç gözetiminde sabah gerçekleştirilen antrenmanda uzun top ve dar alanda pas çalışması yapan oyuncular, sabah antrenmanını çıkış koşusu yaparak tamamladılar. Akşam üstü gerçekleştirilen antrenman ise koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 2 farklı gruba ayrılan oyuncular, 7'ye 5 top kapma çalışması yaptılar. Taktik çalışmayla sona eren antrenmanda oyuncuların hırslı hali görülmeye değerdi. Önceki gün yapılan antrenmanda hafif sakatlık yaşayan Vagner Love ve milli takımdan dönmeyen N'Sakala antrenmanlarda yer almadı. Isaac Sackey ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Öte yandan, Aytemiz Alanyaspor Cumartesi saat 15.00'de Bulgaristan 1. Ligi ekiplerinden OFK Pirin ile hazırlık maçı yapacak. Yeni teknik direktör Saffet Susiç'in arayı değerlendirmek ve futbolcularını daha iyi analiz edebilmek için istediği belirtilen hazırlık maçında, yeni transferler de görücüye çıkacak.