banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87991
ALTIN
144.803
DOLAR
3.6836
STERLIN
4.5974
EURO
3.9548
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
2017 ilk cemre ne zaman düşecek?
2017 ilk cemre ne zaman...
06 Şubat 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
6 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
6 Şubat 2017 Alanya -...

'Susiç sinerji yarattı'

Aytemiz Alanyaspor Sportif Direktörü Taner Savut, teknik direktör değişikliğinin takıma olumlu yansıdığını söyledi. Savut, "Saffet hocamızın gelişi takıma hemen yansıdı. Daha farklı bir takım var görüntüsündeyiz. Şuan ortada sinerjisi yüksek, morali ve neşesi yerinde, her geçen gün özgüveni giderek artan bir Alanyaspor var" dedi

'Susiç sinerji yarattı'

Aytemiz Alanyaspor Sportif Direktörü Taner Savut, teknik direktör değişikliğinin takıma olumlu yansıdığını söyledi. Savut, "Saffet hocamızın gelişi takıma hemen yansıdı. Daha farklı bir takım var görüntüsündeyiz. Şuan ortada sinerjisi yüksek, morali ve neşesi yerinde, her geçen gün özgüveni giderek artan bir Alanyaspor var" dedi

06 Şubat 2017 Pazartesi 13:40
'Susiç sinerji yarattı'
banner404

SPOR Toto Süper Lig'e verilen Ziraat Türkiye Kupası arasını hazırlık maçı yaparak değerlendiren Aytemiz Alanyaspor, Bulgaristan 1. Lig ekiplerinden OFK Pirin'i 3-0 mağlup etmişti. Dünü izinli geçiren Turuncu yeşilliler, 11 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına bu sabah yapılan antrenmanla başladı. Teknik Direktör Safet Susic gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Turuncu yeşilli oyuncular daha sonra taktik çalışması yaptı. Antrenmana sakatlığı bulunan Cenk Ahmet Alkılıç ve ayağındaki ağrı nedeniyle özel izin alan Donald Guerrier katılmadı. Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yarın saat 10.00'da yapacağı tek antrenman ile sürdürecek. 

Aytemiz Alanyaspor Sportif Direktörü Taner Savut, bugün yapılan antrenmanda gazetecilerin sorularını yanıtlatı. Teknik direktör değişikliğinin takıma olumlu etki yaptığını aktaran Savut, "Hoca değişikliği yaptık. Bu değişikliğin oyunculara iyi geldiğini düşünüyorum. Saffet hocamızın gelişi takıma hemen yansıdı. Daha farklı bir takım var görüntüsündeyiz. Şuan ortada sinerjisi yüksek, morali ve neşesi yerinde, her geçen gün özgüveni giderek artan bir Alanyaspor var. Son oynadığımız hazırlık maçında da bu bariz gözüktü. Tabi bu durum bizi sevindiriyor. Çünkü biz zaten kaliteli bir takımdık. Bazı kısmetsizlikler yaşadık. Cumartesi günü oynayacağımız Gençlerbirliği maçında artık sahada özgüvenli, kalitesini sahaya ve sonuçlara yansıtan bir takım hüviyetinde olacağımızı düşünüyorum. Kendi sahamızda oynayacağımız bütün maçlara kazanmak için çıkacağız" ifadelerini kullandı.

banner355
Son Güncelleme: 06.02.2017 13:49
Anahtar Kelimeler:
OFK PirinAytemiz AlanyasporTaner Savut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ronaldinho'dan Çavuşoğlu'na özel video
Ronaldinho'dan Çavuşoğlu'na özel video
'Süt kupası sonuçta'
'Süt kupası sonuçta'
Taraftar sahaya daldı
Taraftar sahaya daldı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals