'Susiç sinerji yarattı'

SPOR Toto Süper Lig'e verilen Ziraat Türkiye Kupası arasını hazırlık maçı yaparak değerlendiren Aytemiz Alanyaspor, Bulgaristan 1. Lig ekiplerinden OFK Pirin'i 3-0 mağlup etmişti. Dünü izinli geçiren Turuncu yeşilliler, 11 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına bu sabah yapılan antrenmanla başladı. Teknik Direktör Safet Susic gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Turuncu yeşilli oyuncular daha sonra taktik çalışması yaptı. Antrenmana sakatlığı bulunan Cenk Ahmet Alkılıç ve ayağındaki ağrı nedeniyle özel izin alan Donald Guerrier katılmadı. Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yarın saat 10.00'da yapacağı tek antrenman ile sürdürecek.

Aytemiz Alanyaspor Sportif Direktörü Taner Savut, bugün yapılan antrenmanda gazetecilerin sorularını yanıtlatı. Teknik direktör değişikliğinin takıma olumlu etki yaptığını aktaran Savut, "Hoca değişikliği yaptık. Bu değişikliğin oyunculara iyi geldiğini düşünüyorum. Saffet hocamızın gelişi takıma hemen yansıdı. Daha farklı bir takım var görüntüsündeyiz. Şuan ortada sinerjisi yüksek, morali ve neşesi yerinde, her geçen gün özgüveni giderek artan bir Alanyaspor var. Son oynadığımız hazırlık maçında da bu bariz gözüktü. Tabi bu durum bizi sevindiriyor. Çünkü biz zaten kaliteli bir takımdık. Bazı kısmetsizlikler yaşadık. Cumartesi günü oynayacağımız Gençlerbirliği maçında artık sahada özgüvenli, kalitesini sahaya ve sonuçlara yansıtan bir takım hüviyetinde olacağımızı düşünüyorum. Kendi sahamızda oynayacağımız bütün maçlara kazanmak için çıkacağız" ifadelerini kullandı.