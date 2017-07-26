Susic oyundan memnun

ALANYASPOR'UN 20 Temmuz'da başlayan Avusturya'da kampı çalışmaları devam ediyor. Dün akşam Yunanistan’ın Asteras Tripolis takımıyla hazırlık maçı yapan turuncu yeşilli takım, çalışmalarını bu sabah yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Safet Susic antrenman öncesi oyuncularına konuşma yaparak Asteras Tripolis maçında ortaya konan futboldan ve alınan sonuçtan memnun olduğunu söyledi. Uttendorf sahasında yapılan antrenman toplu halde koşuyla başladı. Turuncu yeşilliler daha sonra dar alanda minyatür kale maç yaptı. Sakatlığı bulunan Taha Yalçıner antrenmana katılmadı. Avusturya kampının ilk gününde sakatlanan Reşo Akın ise takımdan ayrı çalıştı. Yağmur altında yaklaşık 1,5 saat süren çalışmayı Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu da izledi. Teknik Direktör Safet susic öğleden sonra ise takımına izin verdi. Antrenman eksiği bulunan Welinton, Landel ve Tzavellas ise kondisyoner Sebastien Devillaz gözetiminde fitness salonunda antrenman yaptı. Turuncu yeşilli takım Avusturya kampındaki çalışmalarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.