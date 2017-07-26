Susic oyundan memnun

ALANYASPOR'UN 20 Temmuz'da başlayan Avusturya'da kampı çalışmaları devam ediyor. Dün akşam Yunanistan’ın Asteras Tripolis takımıyla hazırlık maçı yapan turuncu yeşilli takım, çalışmalarını bu sabah yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Safet Susic antrenman öncesi oyuncularına konuşma yaparak Asteras Tripolis maçında ortaya konan futboldan ve alınan sonuçtan memnun olduğunu söyledi. Uttendorf sahasında yapılan antrenman toplu halde koşuyla başladı. Turuncu yeşilliler daha sonra dar alanda minyatür kale maç yaptı. Sakatlığı bulunan Taha Yalçıner antrenmana katılmadı. Avusturya kampının ilk gününde sakatlanan Reşo Akın ise takımdan ayrı çalıştı. Yağmur altında yaklaşık 1,5 saat süren çalışmayı Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu da izledi. Teknik Direktör Safet susic öğleden sonra ise takımına izin verdi. Antrenman eksiği bulunan Welinton, Landel ve Tzavellas ise kondisyoner Sebastien Devillaz gözetiminde fitness salonunda antrenman yaptı. Turuncu yeşilli takım Avusturya kampındaki çalışmalarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.