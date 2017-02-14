Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88082
ALTIN
144.533
DOLAR
3.6689
STERLIN
4.5810
EURO
3.8764
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
15 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
15 Şubat 2017 Alanya -...
14 Şubat 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
14 Şubat Günlük Burç Yorumu
14 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
14 Şubat 2017 Alanya -...

Susiç kendinden emin

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Saffet Susiç, Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında konuk olacakları Trabzonspor maçını kazanmak istediklerini söyledi

Susiç kendinden emin

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Saffet Susiç, Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında konuk olacakları Trabzonspor maçını kazanmak istediklerini söyledi

14 Şubat 2017 Salı 19:21
Susiç kendinden emin
banner404

GENÇLERBİRLİĞİ galibiyetiyle kendine gelen Aytemiz Alanyaspor 20 Şubat Pazartesi Trabzonspor'a konuk olacak. Turuncu yeşilli temsilcimiz, ikinci yarının en çok puan toplayan rakibi karşısında ligin ilk yarısında olduğu gibi yine 3 puan almak istiyor. Bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başlayan Alanyasporlu oyuncular, Susiç gözetiminde 1,5 saat süren bir antrenman gerçekleştirdi. Sakatlığı süren Cenk Ahmet'in katılmadığı yenileme antrenmanına ısınma koşusu ile başlayan oyuncular, ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmandan önce gazetecilere konuşan teknik direktör Saffet Susiç, Trabzonspor deplasmanında zorlu bir maç yapacaklarını söyledi. Boşnak teknik adam, "Trabzonspor ligin ikinci yarısında iyi bir performans ortaya koyuyor. 4 maçtır hep galip geldiler. Trabzon'a kazanmak için gideceğiz. Önce puanlar almamız gerekiyor. Deplasmanda belki defansif bir oyun ortaya koyabiliriz ancak kendi evimizde oynadığımız maçlarda her zaman ofansif bir hücum futbolu sergileyeceğiz" şeklinde konuştu.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporSaffet SusiçSüper LigTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vagner Love böyle motive etti
Vagner Love böyle motive etti
Gömeç'ten işadamlarına çağrı
Gömeç'ten işadamlarına çağrı
Eskrimciler madalyalarla döndü
Eskrimciler madalyalarla döndü

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals