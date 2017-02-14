Susiç kendinden emin

GENÇLERBİRLİĞİ galibiyetiyle kendine gelen Aytemiz Alanyaspor 20 Şubat Pazartesi Trabzonspor'a konuk olacak. Turuncu yeşilli temsilcimiz, ikinci yarının en çok puan toplayan rakibi karşısında ligin ilk yarısında olduğu gibi yine 3 puan almak istiyor. Bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başlayan Alanyasporlu oyuncular, Susiç gözetiminde 1,5 saat süren bir antrenman gerçekleştirdi. Sakatlığı süren Cenk Ahmet'in katılmadığı yenileme antrenmanına ısınma koşusu ile başlayan oyuncular, ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmandan önce gazetecilere konuşan teknik direktör Saffet Susiç, Trabzonspor deplasmanında zorlu bir maç yapacaklarını söyledi. Boşnak teknik adam, "Trabzonspor ligin ikinci yarısında iyi bir performans ortaya koyuyor. 4 maçtır hep galip geldiler. Trabzon'a kazanmak için gideceğiz. Önce puanlar almamız gerekiyor. Deplasmanda belki defansif bir oyun ortaya koyabiliriz ancak kendi evimizde oynadığımız maçlarda her zaman ofansif bir hücum futbolu sergileyeceğiz" şeklinde konuştu.