Susiç'in ilk ciddi sınavı

SPOR Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, yarın Bulgaristan 1. Lig ekiplerinden OFK Pirin ile bir hazırlık maçı yapacak. Saat 15.00'de Bahçeşehir Okulları Arena Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede yeni transferler de görücüye çıkacak. Tüm oyuncuların şans bulması beklenen hazırlık maçı, sporseverler tarafından da ücretsiz ve passoligsiz olarak izlenebilecek. Öte yandan, teknik direktör Saffet Susiç hazırlık maçını lige verilen Türkiye Kupası arasını değerlendirmek ve futbolcularını daha iyi analiz edebilmek için istediği belirtildi.

SACKEY TAKIMLA ÇALIŞTI

Saffet Susiç geldiğinden beri günde çift antrenman yapan turuncu yeşilliler, yarın yapacakları maçtan dolayı günü tek antrenmanla tamamladı. Susiç gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra topla koordinasyon çalışması yapan oyuncular antrenmanı taktik çalışmasıyla tamamladı. Sakatlığı nedeniyle 21 Aralık'ta geçirdiği ameliyatın ardından fizyoterapist Ali Şanlı gözetiminde özel tedavi ve çalışma programı uygulanan Isaac Sackey de bu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başladı. Afrika Kupası'ndan elenen Kongo Milli Takımı kadrosundaki Fabrice N'Sakala da Alanya'ya gelerek sabah yapılan antrenmandaki yerini aldı.