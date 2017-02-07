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Susiç'e övgü yağdırdı

FIFA Menajeri Bülent Hatipoğlu, Alanyaspor'un yeni hocası Safet Susiç için "Hamza Hamzaoğlu, Aykut Kocaman ve Ziya Doğan gibi teknik adamları yetiştiren kaliteli bir isimdir" ifadelerini kullandı

Susiç'e övgü yağdırdı

FIFA Menajeri Bülent Hatipoğlu, Alanyaspor'un yeni hocası Safet Susiç için "Hamza Hamzaoğlu, Aykut Kocaman ve Ziya Doğan gibi teknik adamları yetiştiren kaliteli bir isimdir" ifadelerini kullandı

07 Şubat 2017 Salı 23:14
Susiç'e övgü yağdırdı
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DÜN akşam Kanal V'nin konuğu olan FIFA Menajeri Bülent Hatipoğlu, Aytemiz Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Safet Susiç'ten övgüyle bahsetti. Susiç'in ünlü teknik direktörler Hamza Hamzaoğlu ve Aykut Kocaman'ı da yetiştiren isim olduğunu söyleyen Hatipoğlu "Safet hoca tanıdığım kibar bir teknik direktördür. Hamza Hamzaoğlu, Aykut Kocaman ve Ziya Doğan gibi teknik adamları yetiştiren kaliteli bir isimdir. Kök kültürünü Makedonya'dan, Balkanlar'dan, Fransa'dan almış çok iddialı bir kişiliktir" ifadelerini kullandı. 

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Anahtar Kelimeler:
FIFA MenajeriBülent HatipoğluAlanyasporSafet Susic
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