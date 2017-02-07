Susiç'e övgü yağdırdı

DÜN akşam Kanal V'nin konuğu olan FIFA Menajeri Bülent Hatipoğlu, Aytemiz Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Safet Susiç'ten övgüyle bahsetti. Susiç'in ünlü teknik direktörler Hamza Hamzaoğlu ve Aykut Kocaman'ı da yetiştiren isim olduğunu söyleyen Hatipoğlu "Safet hoca tanıdığım kibar bir teknik direktördür. Hamza Hamzaoğlu, Aykut Kocaman ve Ziya Doğan gibi teknik adamları yetiştiren kaliteli bir isimdir. Kök kültürünü Makedonya'dan, Balkanlar'dan, Fransa'dan almış çok iddialı bir kişiliktir" ifadelerini kullandı.