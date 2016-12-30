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Süper Lig'in en centilmeni Galatasaray

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık bölümünde kırmızı kart görmeyen tek takım oldu

Süper Lig'in en centilmeni Galatasaray

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık bölümünde kırmızı kart görmeyen tek takım oldu

30 Aralık 2016 Cuma 12:17
Süper Lig'in en centilmeni Galatasaray
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LİGİN geride kalan bölümünde Galatasaraylı futbolculara 38 sarı kart gösterildi. Sarı-kırmızılı takımda en fazla sarı kart, orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'ye çıktı.
Spor Toto Süper Lig'de sezonun 16 haftalık bölümünü üçüncü bitiren Galatasaray'da futbolcular, bu süreyi kırmızı kart görmeden tamamladı.Süper Lig'de bu sezon toplam 20 futbolcunun forma giydiği sarı-kırmızılı takım, geride kalan bölümü kırmızı kart görmeden geçen tek takım oldu.Hakemlerin toplamda 41 kez kırmızı kartlarına başvurduğu ligin ilk 16 haftasında, Galatasaraylı hiçbir futbolcu kırmızı kart görmedi.Sarı-kırmızılı takım, önceki sezon da ligin 16 haftalık bölümünü kırmızı kart görmeden bitirmişti.

EN ÇOK KARTI TOLGA GÖRDÜ

Süper Lig'in geride kalan bölümünde Galatasaraylı futbolculara 38 kez sarı kart gösterildi.

Sarı-kırmızılı takımda en fazlı sarı kart, 5 kezle orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'ye çıktı.

Galatasaray'da Serdar Aziz, Lionel Carole ve Armindo Bruma ise dörder sarı kartla bu alanda öne çıkan isimler oldu.

3 FUTBOLCU KART GÖRMEDİ

Galatasaray'da sezonun geride kalan bölümünde forma giyen futbolcular arasında sadece 3 isim kart görmedi.

Sarı-kırmızılı futbolcular Yasin Öztekin, Semih Kaya ve Hamit Altıntop, ligin ilk 16 haftasını kart görmeden geçti.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 2 KIRMIZI

Süper Lig'deki 16 maçta kırmızı kartla tanışmayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki son maçında ise iki kırmızı kart gördü.Türkiye Kupası'nda bu sezon 5 maç oynayan sarı-kırmızılı futbolculara, 2 kırmızı ve 7 sarı kart gösterildi.Galatasaraylı futbolcular Aurelien Chedjou ile Yasin Öztekin, önceki gün Tuzlaspor ile oynanan maçta kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

KART RAPORU

Galatasaray'da Süper Lig'in 16 haftalık bölümünde forma giyen futbolcuların gördükleri kartlar şöyle:

Futbolcu    Maç    Sarı kart
Tolga Ciğerci    10    5
Serdar Aziz    5    4
Lionel Carole    15    4
Armindo Bruma    16    4
Nigel de Jong    10    3
Wesley Sneijder    14    3
Selçuk İnan    15    2
Sabri Sarıoğlu    15    2
Eren Derdiyok    16    2
Fernando Muslera    16    2
Luis Cavanda    5    1
Martin Linnes    5    1
Josue Pesqueira    9    1
Lukas Podolski    9    1
Sinan Gümüş    10    1
Aurelien Chedjou    10    1
Hakan Balta    15    1
Yasin Öztekin    14    -
Semih Kaya    6    -
Hamit Altıntop    4    -

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Anahtar Kelimeler:
Süper Ligin En Centilmeni GalatasarayGalatasaraySpor Toto Süper LigTolga Ciğerci
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