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Süper Lig'i karıştıracak transfer hamlesi!

Son haftaların flaş takımı Trabzonspor, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor

Süper Lig'i karıştıracak transfer hamlesi!

Son haftaların flaş takımı Trabzonspor, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor

24 Mart 2017 Cuma 08:32
Süper Lig'i karıştıracak transfer hamlesi!
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50.YILDA hedefi şampiyonluk olarak belirleyen, bu doğrultuda güçlü ve alternatifi bol bir kadro kurmak için kolları sıvayan Bordo-Mavililer’in, Kayserispor’un genç yıldızı Deniz Türüç’ü liste başına aldığı belirtildi.
Bu sezon harika bir performans gösteren gurbetçi futbolcunun menajeri ile yapılan ilk temasta, Deniz’in de Trabzonspor forması giymeye sıcak baktığı kaydedildi.
Kısa süre içinde Kayserispor’un kapısının çalınacağı ve 24 yaşındaki yıldız için şartların zorlanacağı öğrenildi.
Daha çok forvet arkası olmak üzere hücum hattının her bölgesinde oynayabilen Deniz, bu sezon Süper Lig’de çıktığı 24 maçta 7 gol attı, 9 asist yaptı.
KONYASPORLU ÖMER ALİ DE LİSTEDE
Trabzonspor’un kadrosuna katmak istediği bir diğer ismin de Atiker Konyaspor’un başarılı sağ kanat oyuncusu Ömer Ali Şahiner olduğu ifade edildi.
25 yaşındaki futbolcu için de Yeşil-Beyazlı kulübe bir miktar paranın yanı sıra takas teklifinin de yapılacağı kaydedildi.
Son olarak takımının F.Bahçe’yi deplasmanda 3-2 yendiği maçta 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan Ömer, bu sezon toplam 23 lig maçında 4 gol atıp 3 de asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporTransferSüper LigKayserisporDeniz Türüç
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