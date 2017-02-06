banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87972
ALTIN
145.120
DOLAR
3.6745
STERLIN
4.5866
EURO
3.9434
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
2017 ilk cemre ne zaman düşecek?
2017 ilk cemre ne zaman...
06 Şubat 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
6 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
6 Şubat 2017 Alanya -...

Sunay Akın'dan Alanyaspor'a destek

Sanatçı Sunay Akın, Aytemiz Alanyaspor Store'nin Hacet Meydanı'ndaki mobil mağazasını ziyaret ederek alışveriş yaptı. Akın, arma sticker ile çektirdiği fotoğrafı ise instagram hesabından paylaştı.

Sunay Akın'dan Alanyaspor'a destek

Sanatçı Sunay Akın, Aytemiz Alanyaspor Store'nin Hacet Meydanı'ndaki mobil mağazasını ziyaret ederek alışveriş yaptı. Akın, arma sticker ile çektirdiği fotoğrafı ise instagram hesabından paylaştı.

06 Şubat 2017 Pazartesi 16:32
Sunay Akın'dan Alanyaspor'a destek
banner404

'İKİ Kitap Bir Heves' adlı tek kişilik tiyatro gösterisi için Alanya'ya gelen ünlü şair, yazar, gazeteci, araştırmacı ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın, organizatör Çetin Çevik ile birlikte Alanyaspor Store mobil mağazasını ziyaret etti. Turuncu yeşil forma ve çeşitli ürünler satın alan Sunay Akın, Aytemiz Alanyaspor'un amblem stickerı ile fotoğraf çektirdi. Aytemiz Alanyaspor'un arma sticker ile çektirdiği fotoğrafı instagram hesabından "Alanyaspor'un amblemini görünce, Uzay Yolu'nu ya da bir süper kahramanın kostümünü anımsayan bir tek ben miyim?" sözleriyle paylaşan ünlü oyuncu, takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni aldı.

banner355
Son Güncelleme: 06.02.2017 16:36
Anahtar Kelimeler:
Çetin Çevikİnstagramİki Kitap Bir HevesAlanyasporSunay Akın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Susiç sinerji yarattı'
'Susiç sinerji yarattı'
Ronaldinho'dan Çavuşoğlu'na özel video
Ronaldinho'dan Çavuşoğlu'na özel video
'Süt kupası sonuçta'
'Süt kupası sonuçta'

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals