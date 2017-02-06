Sunay Akın'dan Alanyaspor'a destek

'İKİ Kitap Bir Heves' adlı tek kişilik tiyatro gösterisi için Alanya'ya gelen ünlü şair, yazar, gazeteci, araştırmacı ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın, organizatör Çetin Çevik ile birlikte Alanyaspor Store mobil mağazasını ziyaret etti. Turuncu yeşil forma ve çeşitli ürünler satın alan Sunay Akın, Aytemiz Alanyaspor'un amblem stickerı ile fotoğraf çektirdi. Aytemiz Alanyaspor'un arma sticker ile çektirdiği fotoğrafı instagram hesabından "Alanyaspor'un amblemini görünce, Uzay Yolu'nu ya da bir süper kahramanın kostümünü anımsayan bir tek ben miyim?" sözleriyle paylaşan ünlü oyuncu, takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni aldı.