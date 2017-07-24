Sualtı Ragbisi Milli Takımı Alanya'da 

TÜRKİYE Sualtı Sporcular Spor Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Sualtı Ragbisi Milli Takım Kamp ı, 26-29 Temmuz tarihleri arasında Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilecek. Her gün sabah saat 07.00 - 08.30 arası ve akşam saat 19.00 - 20.40 arası belirtilen zaman dilimlerinde 130 sporcu Alanya Olimpik Yüzme Havuzu’nda çalışmalarını gerçekleştirecek. Sualtı Ragbisi Milli Takımı sporcularının bulunduğu kulüpler, Norveç Milli Takım Antrenörü Iver Bjorne, Danimarka Milli Takım Sporcusu Mikkel Rasmussen ve İsveç Milli Takım Sporcu Ann-Sofi Karaku’nun da katılımıyla 4 gün boyunca Olimpik Yüzme Havuzu’nda kamp yapacaklar.

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