Steaua Bükreş davayı kaybetti, adını değiştiriyor

Adana'da polisin kendilerini takip ettiğini anlayıp, telefonla konuşurken birbirlerine 'kuzen' diye hitap eden ve sevgili olduğu anlaşılan Kader Özlem İ. (20) ile Soner Y. (32) ve birlikte hareket ettikleri Zafer A. (46), kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla tutuklandı