Spahija, Maccabi Tel Aviv’de

YAKLAŞIK 3 buçuk yıldır Atlanta Hawks’ta asistan koçluk görevini sürdüren ve 2011-2012 sezonunda da Fenerbahçe Ülker’de başantrenörlük görevini üstlenmiş olan Neven Spahija , yeni sezonda İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv’de görev alacak. İsrail ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Hırvat hoca, Maccabi FOX Tel Aviv’i 2006-2007 sezonunda da çalıştırmıştı.

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