banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88249
ALTIN
148.038
DOLAR
3.7099
STERLIN
4.6516
EURO
3.9710
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Hapşırırken bunu sakın yapmayın!
Hapşırırken bunu sakın yapmayın!
9 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
9 Şubat 2017 Alanya -...
Facebook'tan Snapchat klonu yeni uygulama
Facebook'tan Snapchat klonu yeni uygulama

'Söz taraftarda'

Aytemiz Alanyaspor Asbaşkanı Bilal Gömeç, cumartesi oynanacak olan Gençlerbirliği maçında takımın taraftar desteğine ihtiyacı olduğunu söyleyerek "Bizim için kritik bir viraj olan Gençlerbirliği maçında tüm taraftarlarımızı tribünlerde görmek istiyoruz" dedi

'Söz taraftarda'

Aytemiz Alanyaspor Asbaşkanı Bilal Gömeç, cumartesi oynanacak olan Gençlerbirliği maçında takımın taraftar desteğine ihtiyacı olduğunu söyleyerek "Bizim için kritik bir viraj olan Gençlerbirliği maçında tüm taraftarlarımızı tribünlerde görmek istiyoruz" dedi

08 Şubat 2017 Çarşamba 22:46
'Söz taraftarda'
banner404

SPOR Toto Süper Lig'de kupa arası sona eriyor. Ligde 20. hafta maçları yarın oynanacak olan Karabükspor-Beşiktaş maçı ile başlayacak. Temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor da cumartesi günü saat 13.30'da Ankara ekibi Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Kırmızı siyahlı ekiple kritik bir maç oynayacaklarını söyleyen Aytemiz Alanyaspor Asbaşkanı Bilal Gömeç "Küme düşme potasının hemen üstünde yer alan takımımız cumartesi günü hayati önem taşıyan bir maç oynayacak. Yeni teknik ekibimiz ve yeni transferlerimizle lige verilen kupa arasını iyi değerlendirdik. Gençlerbirliği maçını kazanarak çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum. Bu kritik virajda taraftarlarımıza da büyük iş düşüyor. Bilet fiyatlarımız her zamanki gibi indirimli olarak satışta. Bu mücadelede tribünleri doldurarak takımımıza gereken desteği verelim" dedi. 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporAsbaşkanı Bilal GömeçGençlerbirliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay gönderme
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay gönderme
Galatasaray taraftarına müjdeyi verdi
Galatasaray taraftarına müjdeyi verdi
'Zor bir dönemden geçiyoruz'
'Zor bir dönemden geçiyoruz'

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals