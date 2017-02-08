'Söz taraftarda'

SPOR Toto Süper Lig'de kupa arası sona eriyor. Ligde 20. hafta maçları yarın oynanacak olan Karabükspor-Beşiktaş maçı ile başlayacak. Temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor da cumartesi günü saat 13.30'da Ankara ekibi Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Kırmızı siyahlı ekiple kritik bir maç oynayacaklarını söyleyen Aytemiz Alanyaspor Asbaşkanı Bilal Gömeç "Küme düşme potasının hemen üstünde yer alan takımımız cumartesi günü hayati önem taşıyan bir maç oynayacak. Yeni teknik ekibimiz ve yeni transferlerimizle lige verilen kupa arasını iyi değerlendirdik. Gençlerbirliği maçını kazanarak çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum. Bu kritik virajda taraftarlarımıza da büyük iş düşüyor. Bilet fiyatlarımız her zamanki gibi indirimli olarak satışta. Bu mücadelede tribünleri doldurarak takımımıza gereken desteği verelim" dedi.