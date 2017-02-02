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Söyleşiye 'Passolig' şartı

Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrenci Başkanı Miraç Selçuk, Başkan Çavuşoğlu’nu ziyaret ederek takımı söyleşiye davet etti. Söyleşiye passolig kartı olan öğrenciler katılabilecek

Söyleşiye 'Passolig' şartı

Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrenci Başkanı Miraç Selçuk, Başkan Çavuşoğlu’nu ziyaret ederek takımı söyleşiye davet etti. Söyleşiye passolig kartı olan öğrenciler katılabilecek

02 Şubat 2017 Perşembe 22:24
Söyleşiye 'Passolig' şartı
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MESLEKİ ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrenci Başkanı Miraç Selçuk ve Hamit Özçelik İlköğretim Okulu Öğrenci Başkanı Emre Selçuk, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret ettiler. Miraç Selçuk, Başkan Çavuşoğlu'nu ve bazı futbolcuları okulda düzenlemeyi planladıkları söyleşiye davet etti. Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların okulda geçen yıl söyleşiye katıldığını ve bu yıl yeni bir söyleşi düzenlemek istediklerini belirten Selçuk "Okulumuzun salonu 110 kişilik olduğu için bu yılki söyleşiye sadece passolig kartı olan öğrenci arkadaşlarımız katılabilecek. Aytemiz Alanyaspor'un passolig kartı sayısını artırmak için böyle bir karar aldık. Bir anlamda öğrencileri teşvik etmiş olacağız" dedi. 
Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrenci Başkanı Miraç Selçuk'u bu düşüncesinden dolayı kutladığını kaydederek "Her fırsatta okullarımıza giderek öğrencilerimizle buluşuyoruz. Bu faaliyetleri bir sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Passolig kartı sayısının artması için böyle bir karar alan öğrenci başkanımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiÖğrenci Başkanı Miraç SelçukBaşkan Çavuşoğlu
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