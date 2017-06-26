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Sosa yine gündemde

Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almayı hedefleyen Antalyaspor, 10 numara pozisyonu için Milanlı Jose Sosa ile yeniden ilgilenmeye başladı.

Sosa yine gündemde

Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almayı hedefleyen Antalyaspor, 10 numara pozisyonu için Milanlı Jose Sosa ile yeniden ilgilenmeye başladı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:19
Sosa yine gündemde
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ANTALYASPOR'DA Sosa yine gündemde

Yüksek maliyeti nedeniyle eski Beşitaşlı Jose Sosa transferini geçen hafta askıya alan kırmızı beyazlılar, Arjantinli futbolcuylu yeniden gündemine aldı. Antalyaspor'un Sosa'da ısrarcı olduğu, Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün transferi için görüşmeler yapacağı bildirildi.

Transfer döneminde Maicon Marques, Aydın Karabulut, Jeremy Menez ve Ruud Boffin'i transfer eden kırmızı beyazlılar, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Drole ve Salih Dursun'la da sözleşme imzaladı. 1 Temmuz'da futbolcularını sağlık taramasından geçirecek kırmızı beyazlılarda kamp çalışmaları 3 Temmuz'da Bolu'da başlayacak. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve teknik direktör Rıza Çalımbay, transferleri Bolu kampına kadar tamamlamak için üzerinde durdukları futbolcularla görüşmelerini hızlandırdı.

Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer alma ve Avrupa kupalarına katılma hedefiyle kadrosunu güçlendiren Antalyaspor, defansa, forvete ve orta sahaya transferler gerçekleştirecek. Motta'nın takımdan ayrılmasıyla defansın solunda Sakıb'ın tek kalması nedeniyle kırmızı beyazlılarda öncelik olarak sol bekte oynayacak futbolcu alacak. Stopere de takviye yapacak olan kırmızı beyazlılar forvete de futbolcu almayı planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyasporSosa
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