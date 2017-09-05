Sosa transferinde sona doğru!

DAHA önce Karadeniz ekibinin yaptığı teklifleri kabul etmeyen Arjantili oyuncu ve kulübü Milan için bordo-mavili takım yeni bir teklif yaptı.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Milan'a 6 milyon euro, 32 yaşındaki oyuncuyuya da 3 yıllık sözleşme için yıllık 5 milyon euro teklif yapıldığı belirtilirken, transferin sonlanmaya yakın olduğu öne sürüldü.
Jose Sosa'nın Milan ile 30 Haziran 2018'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Türkiye'de transfer dönemi 8 Eylül'de sona erecek.
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