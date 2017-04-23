'Sonuçta Barcelona değiliz'

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un Osmanlıspor ile yaptığı maçın ardından konuşan teknik direktör Safet Susic, takımının iyi oynadığını söyledi. Susic, "Hem biz hem onlar pozisyona girdik. Biz bulduğumuz pozisyonlarda gol atamadık, onlar buldukları pozisyonda gol attılar ve maalesef bizi yendiler. Maçtan önce oyuncularıma çok zor bir maç olacağını, Osmanlıspor'un zor bir rakip olduğunu söyledim ve dediğim gibi oldu" dedi.

'LOVE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

Bir gazetecinin hafta içi antrenmanlarda sağ üst adalesinde yırtık tespit edilen ve kadroda yer almayan Vagner Love'un yokluğunun skora etkisi olup olmadığı yönündeki soruyu cevaplayan Susic, "Tabi Vagner Love bizim için iyi ve önemli bir oyuncu. Son maçlarda her maçta gol atarak belki tek başına galibiyet kazandırdı. Ama bizim takımımız iyi bir takım. İyi de oynadık. Gol bulamadık ve yenildik" diye konuştu.

"HER TAKIMA 3 ATAMAYIZ"

Susic, gazetecilerin "Referandumdan dolayı lige verilen ara takımı etkiledi mi?" sorusuna ise olumsuz etkilenmediklerini söyledi. Boşnak teknik adam, "Bu ara bizi olumsuz etkilemedi. Biz son 3-4 maçta -hazırlık maçı da dahil- 3'er gol attık. Bu kez karşımızda iyi bir rakip vardı. Sonuçta biz de Barcelona değiliz. Her rakibe 3 gol atacağız diye bir şey yok. Bugün pozisyona girdik, atamadık, gol yedik ve yenildik. Devre arasında oyuncularıma 'Yenemiyorsanız, yenilmeyeceksiniz' dedim. Çünkü ilk yarı gördüm, zorlu bir maç olduğunu biliyordum" ifadelerini kullandı.