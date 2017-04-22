KADINLAR Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor, bugün saat 14.00'de Giresun Üniversitesi ile son deplasman maçına çıkacak. Geçtiğimiz Çarşamba lider Bursa BŞB'yi elinden kaçıran kırmızı beyazlılar, play off ümidini de zora sokmuştu. Bugün 19 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak olan mücadelede galibiyet için sahada olacaklarını söyleyen Başantrenör Nuri Koç "Bursa maçında büyük bir fırsatı elimizle geri teptik. Giresun Üniversitesi ile önemli bir maça çıkacağız. Son deplasman maçımız olacak. Ligde kalan 2 maçımızı da kazanmak istiyoruz" dedi.