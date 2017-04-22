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Son deplasman

Hafta içi oynanan mücadelede lideri elinden kaçıran Alanya Belediyespor Bayan Basketbol Takımı, bugün deplasmanda Giresun Üniversitesi'ne konuk olacak

Son deplasman

Hafta içi oynanan mücadelede lideri elinden kaçıran Alanya Belediyespor Bayan Basketbol Takımı, bugün deplasmanda Giresun Üniversitesi'ne konuk olacak

22 Nisan 2017 Cumartesi 00:16
Son deplasman
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KADINLAR Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor, bugün saat 14.00'de Giresun Üniversitesi ile son deplasman maçına çıkacak. Geçtiğimiz Çarşamba lider Bursa BŞB'yi elinden kaçıran kırmızı beyazlılar, play off ümidini de zora sokmuştu. Bugün 19 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak olan mücadelede galibiyet için sahada olacaklarını söyleyen Başantrenör Nuri Koç "Bursa maçında büyük bir fırsatı elimizle geri teptik. Giresun Üniversitesi ile önemli bir maça çıkacağız. Son deplasman maçımız olacak. Ligde kalan 2 maçımızı da kazanmak istiyoruz" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Belediyespor Bayan Basketbol Takımı
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