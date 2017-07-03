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Sinan Güler’den Galatasaray taraftarına açıklama

Galatasaray Odeabank’ta geçirdiği 4 sezonun ardından Fenerbahçe Doğuş’a transfer olan Sinan Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı-kırmızılı camiaya teşekkür etti

Sinan Güler’den Galatasaray taraftarına açıklama

Galatasaray Odeabank’ta geçirdiği 4 sezonun ardından Fenerbahçe Doğuş’a transfer olan Sinan Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı-kırmızılı camiaya teşekkür etti

03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:08
Sinan Güler’den Galatasaray taraftarına açıklama
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MİLLİ Basketbolcu Sinan Güler’in Fenerbahçe Doğuş’a transfer süreci hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Bugün hayatımda yeni bir sayfa açarak, 4 sezon boyunca formasını giydiğim Galatasaray’dan ayrılıyorum. 4 yıl boyunca kazandığınız başarıları, sevinçlerimizi, üzüntülerimizi ve tüm paylaştıklarımızı gözümün önüne getirdiğim zaman; Galatasaray’dan huzurlu bir şekilde ayrıldığını söyleyebilirim. Tüm bu süreç boyunca bana olan desteğini her platformda sunan Galatasaray camiasına içten teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.

Kariyerime Fenerbahçe Doğuş’ta devam etmeye karar verdim. Bu kararımdaki en önemli etkenler, Fenerbahçe Doğjş’un son yıllarda kararlı bir şekilde Euroleague şampiyonluğu hedefiyle yola çıkması ve Avrupa basketbolunda büyük bir atılım yapmasıdır. Açıkçası, bu hedef ve yeni bir mücadeleye dahil olmak beni heyecanlandırıyor. Bu sezon daha da büyüyecek olan yapı ile birlikte, kariyerimin bu noktasında Fenerbahçe Doğuş’ta oynamanın en doğu karar olduğjnu düşünüyorum. Bu transferin gerçekleşmesinde emeği geçen Fenerbahçe yönetimine, sayın Maurizio Gherardini’ye ve sayın Zeljko Obradovic’e teşekkür ederim.

Son olarak, bu yaz itibariyle Milli Takımdaki arkadaşlarımla en önemli hedefimiz, ülkemizde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda istediğimiz noktalara ulaşmak ve iyi bir sonuç almak olacak. Bu hedefe ulaşmak için yüksek konsantrasyonla iyi bir hazırlık dönemi geçirmemiz ve hem fiziksel hem de zihnen hazır olmamız gerekiyor. Bu yüzden, transfer sürecimin Milli Takım kampı başlamadan neticelenmesinden dolayı memnun olduğumun bilinmesini isterim.”

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Son Güncelleme: 03.07.2017 18:10
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray OdeabankFenerbahçe Doğuş
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