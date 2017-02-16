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Şimşekler'e şikayet şoku!

Aytemiz Alanyaspor taraftar gruplarından Şimşekler'in lokali, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle şikayet edildi. Grup Lideri Fatih Aslan, sosyal medya hesabından paylaştığı yazıyla sitem etti 

Şimşekler'e şikayet şoku!

Aytemiz Alanyaspor taraftar gruplarından Şimşekler'in lokali, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle şikayet edildi. Grup Lideri Fatih Aslan, sosyal medya hesabından paylaştığı yazıyla sitem etti 

16 Şubat 2017 Perşembe 14:33
Şimşekler'e şikayet şoku!
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ŞİMŞEKLER Grubu lokali, Başbakanlık Bilgi İşlem Merkezi'ne (BİMER) çok sayıda şikayet aldı. Ruhsatsız olduğu belirlenen lokalin daha önceden de Fatih Aslan'a ait ruhsatsız motorsiklet satış galerisi olarak işletildiği iddia edildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşekler Grubu lideri Fatih Aslan, "Lokalimizi BİMER şikayet hattına defalarca şikayet edilmiştir ve görevli memurlar görevini yapmak zorundadır. Bunu şikayet edeni ve edenleri bütün Alanyaspor taraftarı bilmektedir. Peki soruyorum sizlere, sizin Alanyaspor ve memleket sevginiz bu mu? Bizim burada 9 senedir oldugu gibi Alanyasporumuzu desteklemek, içerde sigara içirtmemek, gelen taraftara ücretsiz ikramlarda bulunmak ve Alanyasporumuz için takımımızı daha iyi nasıl destekleyebilirizden başka düşüncemiz yok. Gençlerimiz parklarda oturacağına burada sıcacık bir yuvası olsun gelsin kahvesini içsin diye böyle biyer açtık, suçumuz bu mu bizim?" dedi.

"BİR DAHA MAÇA GİTMEM"
Fatih Aslan, "Ben burada ticaret yapmıyorum, herhangi bir gelirim yok. Aksine zararım var ama sadece şuna üzülürüm, Alanyasporumuzu desteklememiz engellenmiş olur. Kamuoyuna önemli bir yazı yazacağım. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Ben herhangi bir yeri şikayet ettiysem veya ettirdiysem, evde 2 tane evladım var yüzünü görmek nasip olmasın. Benim şikayet ettiğime dair kanıt varsa da kamuoyu önünde söz veriyorum bir daha Alanyaspor maçlarına gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 16.02.2017 15:46
Anahtar Kelimeler:
TaraftarBİMERŞimşeklerAytemiz Alanyaspor
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