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Şimşek'ten ilginç istatistik

21 golle en golcü 5 takım arasına girmeyi başaran Aytemiz Alanyaspor, 26 golle de en çok gol yiyen 4 takımdan birisi oldu

Şimşek'ten ilginç istatistik
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SPOR Toto Süper Lig'de geride kalan 15 haftada 21 golle en golcü 5 takım arasına giren Aytemiz Alanyaspor, yediği 26 golle de en çok gol yiyen 4 takımdan birisi oldu. 31 gollü Fenerbahçe, 30 gollü lider Başakşehir, 27 gollü Beşiktaş ve 25 gollü Galatasaray'ın ardından 21 golle Süper Lig'in en golcü 5 takımından birisi olan Aytemiz Alanyaspor, geride kalan haftalarda gol sorunu yaşamadığını gösterdi. Hücum hattında sorun olmayan Turuncu-Yeşilli yönetimin ise yapacağı transferlerden en az 3'ünün savunma ve orta sahaya olacağı düşünülüyor. Hücum hattına ise Avrupa'da oynayan bir santrafor alacağı iddia edilen Aytemiz Alanyaspor'un, devre arası transfer sezonu başlar başlamaz transfer bombalarını patlatmasına kesin gözüyle bakılıyor. 
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Etiketler; #Aytemiz Alanyaspor #gol
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