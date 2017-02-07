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Şimşek tek çalıştı

11 Şubat Cumartesi günü konuk edeceği Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor dün tek antrenman yaptı

Şimşek tek çalıştı

11 Şubat Cumartesi günü konuk edeceği Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor dün tek antrenman yaptı

07 Şubat 2017 Salı 23:10
Şimşek tek çalıştı
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SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'da Gençlerbirliği mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Kupa arasını günde çift antrenman yaparak değerlendiren ve oynadığı hazırlık maçında da galip gelerek moral bulan turuncu yeşilliler, dünü tek antrenman yaparak geçirdi. Kulüp tesislerinde teknik direktör Saffet Susiç gözetiminde yapılan antrenman koşu ile başladı. Ardından gruplara ayrılan oyuncular dar alanda ısınma amaçlı olarak el topu ve kafa golü çalışması yaptılar. Antrenmanın son bölümünde ise taktik çift kale maç yapıldı. Oyunu sık sık durduran teknik direktör Saffet Susiç, oyuncularına uyarılarda bulundu. 

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Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiAytemiz AlanyasporşimşekSpor Toto Süper Lig
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