Şimşek'te transfer yakın

GEÇTİĞİMİZ günlerde Portekiz'in başkenti Lizbon'a uçan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sezon başında Vagner Love'ı Alanyaspor'a getiren genç menajer Cenk Yazıcı ve Beşiktaşlı eski futbolcu Rodrigo Tello ile buluştu. Birlikte akşam yemeği yiyen grup, bir sonraki gün ise Sporting Lizbon Tesisleri'ne gitti. Başkan Çavuşoğlu'nu burada Portekiz Milli Takımı'nın eski yıldızlarından Virgilio Lopes karşıladı. Başkan Çavuşoğlu'nun Lizbon'a gitmesi ve burada menajer Cenk Yazıcı ile buluşması ise ilk transferin Portekizli olacağı iddialarını kuvvetlendirdi. Temaslarını tamamlayarak haftasonunda geri dönecek olan Çavuşoğlu'nun, 25 Aralık Pazar günü deplasmanda oynanacak olan Galatasaray maçı için İstanbul'da kalacağı ve takımla birlikte Alanya'ya döneceği de gelen bilgiler arasında.
BENFİCA'YA ZİYARET
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu dün de Portekiz'in Benfica kulübünü ziyaret etti. Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira ve Başkan Yardımcısı Paulo Gonçalves tarafından karşılanan Başkan Çavuşoğlu, Benfica'nın Estadio da Luz stadında Rio Ave ile oynadığı karşılaşmayı da izledi. Başkan Yardımcısı Paulo Gonçalves, ziyaretin anısına Başkan Çavuşoğlu'na üzerinde ismi yazan Benfica forması hediye etti.
Benfica'da çok sıcak karşılandığını söyleyen Çavuşoğlu, Benfica Başkanı Vieira ve yardımcısı Gonçalves'in kendisini misafir ettiğini söyledi. Çavuşoğlu "Kulübümüze her zaman destek olacaklarını söylediler. Benfica'nın Şampiyonlar Ligi versiyonu formasını da hediye ederek sürpriz yaptılar. Benfica'nın büyük bir camia olduğunu ve kendilerini Alanya'da görmekten mutluluk duyacağımı ifade ettim. Sayın Vieira da en kısa zamanda Alanya'ya geleceklerini söyledi" dedi.
Devre arasında en az 2-3 transfer yapması beklenen Aytemiz Alanyaspor'un ilk transferinin Portekizli olacağı iddia edildi. Başkan Çavuşoğlu'nun da birkaç gündür Lizbon'da olması bu iddiaları kuvvetlendirdi
İlgili Galeriler