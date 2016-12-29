Şimşek'te heyecanlı bekleyiş

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), 2016-2017 futbol sezonunun ikinci transfer ve tescil döneminin 4 Ocak Çarşamba günü başlayacağını ve 31 Ocak 2017'de sona ereceğini açıkladı. Ligin başında ise birinci transfer ve tescil dönemi 10 Haziran 2016 tarihinde başlayıp, 31 Ağustos 2016'da sona ermişti. Aytemiz Alanyaspor yönetiminin de bu ara transfer döneminde fırtına gibi eseceği spor kulislerinde konuşuluyor. Özellikle savunma ve orta sahaya transfer yapması beklenen Turuncu-Yeşilliler'in uzun süredir yurtiçi ve yurdışında görüşmelerini sürdürdüğü de gelen bilgiler arasında.

CENK AHMET İDDİASI

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 18 puanla tamamlayan Turuncu-Yeşilli ekibin transfer komitesi ise dış dünyayla olan bağlantısını koparmış durumda. Çalışmalarını titizlikle yöneten Aytemiz Alanyaspor'lu yöneticilerin birçok futbolcuyla görüşme halinde olduğu öğrenilirken, spor servisimize gelen bir haberde ise Alanyaspor'un Başakşehir'de forma giyen Cenk Ahmet Alkılıç için transfer teklifi yaptığı iddia edildi. Başakşehir'de fazla forma şansı bulamayan ve sağ bek-sağ açık pozisyonlarında oynayan Cenk Ahmet Alkılıç, bu sezon 2 kez ilk 11'de kendisine yer buldu. Oyuncu, lig, Türkiye Kupası ve UEFA Kupası'nda toplam 9 maça çıktı.

