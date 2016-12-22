Şimşek sabah yolcu

SPOR Toto Süper Lig'de Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını dün tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yağmur altında gerçekleşen antrenmana futbolcular koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan Turuncu-Yeşilliler, antrenmanı taktik maçıyla tamamladı. Antrenmana sakatlığı nedeniyle Kenneth Omeruo, Vagner Love, Isaac Sackey, Donald Guerrier ve Deniz Vural ile Türkiye Futbol Federasyonu’nun düzenlediği 'teröre karşı dayanışma' maçında yer alacak futbolcular Abdoulaye Ba ve Gökay Iravul katılmadı. Aytemiz Alanyaspor, Alanya'daki son antrenmanını bugün 14.30'da yapacak ve yarın sabah İstanbul'a giderek kampa girecek.
CELİL MOBİLYA DOPİNGİ
Aytemiz Alanyaspor'un dünkü antrenmanını ziyaret eden Celil Mobilya sahipleri Celil Kara, Hüseyin Çelik, Genel Müdür Harun Altop ve Pazarlama Müdürü Hakan Bora, teknik heyet ve futbolculara tatlı ikram etti. Celil Mobilya sahiplerinden Celil Kara, Galatasaray maçı öncesi takıma başarı dilemek için moral ziyaretinde bulunduklarını belirterek "Takımımızın ligin ilk yarısının son maçında Galatasaray deplasmanından istediği sonuçla döneceğine inanıyoruz" dedi. Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ise ziyaretten dolayı Celil Mobilya ortaklarına ve ekibine teşekkür etti.
Galatasaray maçının Alanya'daki hazırlıklarını bugün tamamlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, yarın sabah havayoluyla İstanbul'a gidecek ve kampa girecek
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