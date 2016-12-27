Şimşek için kırmızı alarm

BU sezon Spor Toto Süper Lig'de ilk kez yer alan ve ligin ilk yarısını 18 puanla 14. sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, ikinci yarıya daha da güçlenerek girmek için kolları sıvadı. 2 Ocak'ta başlayacak transfer sezonu öncesinde hazırlıklarını sürdüren Turuncu-Yeşilli yönetimin dün gerçekleştirdiği toplantıda ise önemli kararların alındığı öğrenildi. Yaklaşık 1 ay sürecek ve 31 Ocak 2017'de sona erecek olan transfer sezonunda titiz bir çalışma gerçekleştirmek istediği öğrenilen Başkan Çavuşoğlu'nun, bu süreçte kulübe ziyaretçi dahi alınmaması talimatı verdiği öne sürüldü. Doğru ve isabetli kararlar almak ve Alanyaspor'u ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlamak isteyen Alanyaspor yönetimi, aldığı bu radikal kararlarla kulübü adeta karargaha dönüştürecek ve transfer bombalarını arka arkaya patlatacak gibi görünüyor.
ADEBAYOR YİNE GÜNDEMDE
Aytemiz Alanyaspor yönetiminin öncelikle defans ve orta sahaya takviye yapacağı öğrenilirken, 1 tane de forvet oyuncusu alacağı iddia edildi. Adı TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'la anılan Togo'lu oyuncu Ayite'nin gitmesi halinde, vatandaşı olan Adebayor'u gündemine aldığı iddia edilen Turuncu-Yeşilli yönetimin, şu an kulüpsüz ve bonservisi elinde olan golcü oyuncuya teklif götüreceği öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde Sivasspor'un Ayite için Alanyaspor yönetimine teklif sunduğu ve golcü oyuncuyu ısrarla istediği yönündeki haberler de bu iddiaları güçlendirdi. Bu sezon hiç maç yapmayan ve kişisel antrenmanlarla çalışmasını sürdüren Adebayor'un ismi ise taraftarları yine heyecanlandırdı. Ayite'nin gitmesi durumunda Vagner Love ve Adebayor'un forma savaşı vereceğini düşünen taraftarlar "Adebayor'un adı bile çok iş yapar. Vagner Love büyük ses getirmişti. Adebayor ile daha da güçleniriz" yorumunu yaptılar.
Devre arası transfer sezonu öncesinde Aytemiz Alanyaspor'da kırmızı alarm verildi. Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun, 31 Ocak 2017'ye, yani transfer sezonunun son gününe kadar ziyaretçi bile kabul edilmemesi talimatı verdiği öğrenildi
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