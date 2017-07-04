Şimşek Erzurum'da

Yasin ARAZ
14 gün sürecek olan Erzurum kampının sonunda bir de hazırlık maçı yapacak olan turuncu yeşilliler, 2. etap kampı için 20-31 Temmuz tarihleri arasında da Avusturya'ya gidecek. Alanyaspor'un yeni transferleri M'Billa ve Maniatis de hazırlık kamplarında görücüye çıkmış olacak.
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