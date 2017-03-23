Şimşek eksik başladı

SPOR Toto Süper Lig'in 26. haftasında İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Aytemiz Alanyaspor, 4 günlük iznin ardından bu akşam hazırlıklarına başladı. Sakatlığı süren Cenk Ahmet Alkılıç ve milli takımlarda olan Donald Guerrier, Fabrice N'Sakala, Darko Lazic, Lamine Gassama, Giorgia Tzavellas ile Kenneth Omeruo'nun katılmadığı antrenmanda diğer futbolcular eksiksiz olarak katıldı. Teknik direktör Safet Susiç gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 5'e 2 top kampa ve dar alanda pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanın son bölümünde ise yenileme koşuları yaparak idmanı tamamladılar.

Aytemiz Alanyaspor, Cumartesi günü TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'la bir hazırlık maçı yapacak. Bahçeşehir Okulları Arena Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak.