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Şimşek eksik başladı

Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına eksik başladı. Altı as oyuncusu milli takımlarda olan teknik direktör Safet Susiç, bu akşam yapılan haftanın ilk antrenmanında taktik çalışma yaptırmadı

Şimşek eksik başladı

Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına eksik başladı. Altı as oyuncusu milli takımlarda olan teknik direktör Safet Susiç, bu akşam yapılan haftanın ilk antrenmanında taktik çalışma yaptırmadı

23 Mart 2017 Perşembe 21:31
Şimşek eksik başladı
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SPOR Toto Süper Lig'in 26. haftasında İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Aytemiz Alanyaspor, 4 günlük iznin ardından bu akşam hazırlıklarına başladı. Sakatlığı süren Cenk Ahmet Alkılıç ve milli takımlarda olan Donald Guerrier, Fabrice N'Sakala, Darko Lazic, Lamine Gassama, Giorgia Tzavellas ile Kenneth Omeruo'nun katılmadığı antrenmanda diğer futbolcular eksiksiz olarak katıldı. Teknik direktör Safet Susiç gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 5'e 2 top kampa ve dar alanda pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanın son bölümünde ise yenileme koşuları yaparak idmanı tamamladılar. 
Aytemiz Alanyaspor, Cumartesi günü TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'la bir hazırlık maçı yapacak. Bahçeşehir Okulları Arena Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporKasımpaşaEksik Başladı
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