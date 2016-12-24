Şimşek Cimbom'a hazır 

BU sezon Spor Toto Süper Lig'de ilk kez boy gösteren Aytemiz Alanyaspor, ligin ilk yarısının son maçında İstanbul devi Galatasaray'a konuk olacak. Bu sabah havayoluyla İstanbul'a gelerek Pullman İstanbul Airport Otel'de kampa giren Turuncu-Yeşilli ekip, son antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirerek yarınki maç saatini beklemeye başladı.
Antrenmanı ziyaret eden İstanbul Alanyalılar Derneği'nin kurucu başkanı Eyüp Kaya ve dernek üyeleri başkan Hasan Çavuşoğlu'na çiçek, teknik direktör ve oyunculara ise tatlı ikram etti. Ziyarette Alanyalı turizmci, İsveç'in Alanya Fahri Konsolosu Hilmi Tokuş da yer aldı.
Spor Toto Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak olan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, Florya Metin Oktay Tesislerin'de bu akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı
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