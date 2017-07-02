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Sıcakta kıyasıya mücadele

Aroma Akseki Dağ Koşusu, Akseki Kaymakamı Muhammet Emin Nasır'ın verdiği startla başladı

Sıcakta kıyasıya mücadele

Aroma Akseki Dağ Koşusu, Akseki Kaymakamı Muhammet Emin Nasır'ın verdiği startla başladı

02 Temmuz 2017 Pazar 22:30
Sıcakta kıyasıya mücadele
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AKSEKİ'DE düzenlenen koşuya 36 ilden 164 sporcu katıldı. Kaymakam Muhammet Emin Nasır şampiyona öncesinde yaptığı açıklamada, geleneksel hale gelen Akseki Aroma Dağ Koşusu'nun ilçe için gurur kaynağı olduğunu söyledi, "Dağ koşuları için coğrafi ve doğal yapısıyla Akseki biçilmiş kaftandır. Bu koşuda dereceye girerek dünya dağ koşularına katılacak sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa'dan madalyayla döneceklerine inanıyoruz" dedi. Yarışma sonunda büyük erkekler kategorisinde birinci Ferhat Bozkurt olurken, büyük kadınlarda ise birinci Yayla Kılıç oldu. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Aroma Akseki Dağ KoşusuAkseki Kaymakamı Muhammet Emin Nasır
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