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Şenol Güneş rotasyona gitti

Adanaspor’u konuk eden Beşiktaş, Lyon maçı sonrasında kadroda rotasyona gitti. 120 dakikalık karşılaşmanın ardından Şenol Güneş, Quaresma ve Adriano’yu kenarda oturttu. Cezalı olan Cenk Tosun’un yerine ise Aboubakar 11’de sahaya çıktı

Şenol Güneş rotasyona gitti

Adanaspor’u konuk eden Beşiktaş, Lyon maçı sonrasında kadroda rotasyona gitti. 120 dakikalık karşılaşmanın ardından Şenol Güneş, Quaresma ve Adriano’yu kenarda oturttu. Cezalı olan Cenk Tosun’un yerine ise Aboubakar 11’de sahaya çıktı

24 Nisan 2017 Pazartesi 20:20
Şenol Güneş rotasyona gitti
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UEFA Avrupa Ligi’nde Lyon ile 120 dakikalık zorlu bir mücadele oynayan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Adanaspor maçında Quaresma ve Adriano’yu dinlendirdi. Lyon maçının son anlarında sakatlanarak oyundan çıkan Portekizli yıldızı yedek oturtan Güneş, Adriano’nun yerine ise sol bekte Tosic’e şans tanıdı. Lyon karşısında stoper oynayan Tosic’in yerine Atınç, Mitrovic’in yerine ise Marcelo, Adanaspor karşısında 11’de sahaya çıkan isimler oldu.

Cenk cezalı, Aboubakar 11’de

Cenk Tosun’un Trabzonspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştüğü Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar ilk 11’de sahaya çıkan isim oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş, Quaresma’nın yerine Tolgay Arslan’a şans verdi. Tolgay, Atiba’yla birlikte orta sahada forma giyecek, bu bölgede oynayan Oğuzhan ise hücuma daha yakın oynayacak. 

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Anahtar Kelimeler:
şenol GüneşQuaresma
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