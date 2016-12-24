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Şenol Güneş: 'Penaltıda yanlış yapıldı'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantepspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

Şenol Güneş: 'Penaltıda yanlış yapıldı'
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OYUN kalitesinin skora yansıdığını belirten Güneş, "3 puana ihtiyacımız vardı. Kazanmak için sahaya çıktık ve oyunun hakimi bizdik. Oyun kalitesi skora da yansıdı. Daha fazla gol ve pozisyon bulmamız gerekiyordu. Rakibine çok alakasız pozisyon verdik. Tosic’i ortaya alarak Beck’i kanada koyduk ve ardından rakibin pozisyonlarını kestik. Şut atmamız gerekirken atmadık, atmamamız gerekirken attık! Dikkatimizi ve becerimizi kullansaydık daha farklı bitebilirdi maç. "
Penaltı atışını Oğuzhan'ın kullanmasının hata olduğunu belirten Güneş, "Bugün penaltıda Cenk Tosun’u tek yazdık. Penaltı atışında hata Cenk’in… Orada topu başkasına verebilirdi ama Cenk Tosun atabilirdi. Olayı çocuklarla konuşmadım ama yanlış yapılmıştır"
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Etiketler; #BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş #Gaziantepspor #Şenol Güneş: Penaltıda yanlış yapıldı #Oyun kalitesi
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