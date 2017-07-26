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Şenol Güneş çağrısı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevinden ayrılmasının ardından sosyal medyada Şenol Güneş sesleri yükseldi

Şenol Güneş çağrısı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevinden ayrılmasının ardından sosyal medyada Şenol Güneş sesleri yükseldi

26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:11
Şenol Güneş çağrısı
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TÜRKİYE Futbol Direktörü Fatih Terim, yaşanan saha dışı olayların ardından görevinden ayrıldı. Yaşanan son dakika gelişmesinin ardından Türk futbolseverler sosyal medyada Şenol Güneş ismini ön plana çıkardı. Futbolseverler, Beşiktaş ile son iki sezondur ligde şampiyonluk ipini göğüsleyen Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına gelmesi için çağrıda bulundu. Şenol Güneş'in ismi kısa sürede sosyal medya platformu Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.

Güneş ile ilgili paylaşılan bazı mesajlar şöyle:

- Milli takımımızı dünya 3.'sü yapan efsane teknik direktör taktik deha Karadeniz fırtınası

- Hocam yaparsan sen yaparsın hocam. Biz o dünya kupasına gideceksek eğer yine seninle gideriz hocam, lütfen dön.

- Yeniden Dünya Kupası İçin :) #ŞenolGüneşMilliTakıma

- Daha güzel bir gelecek için, ülkenin yeniden mutlu bir hal alması için, daha iyi bir futbol için #ŞenolGüneşMilliTakıma

- Milli takımın sana ihtiyacı var Şenol hocam!

- Milli takımda yarım kalan bazı şeyler var. Yuvana geri dön hocam. Seni çok özledik.

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Son Güncelleme: 26.07.2017 17:33
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terimşenol Güneş
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