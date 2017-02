Savut umutlu konuştu

AYTEMİZ Alanyaspor Sportif Direktörü Taner Savut, Trabzonspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek için çalışmaları sıkı bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Her puanın altın değerinde olduğunu belirten Savut "Bizim için sıkıntılı geçen süreçten sonra yeni hocamızla çıktığımız ve evimizde oynadığımız Gençlerbirliği maçı büyük önem taşıyordu. Çok şükür istediğimiz sonucu aldık. Bu sonuç takıma özgüven ve moral getirdi. Bu hafta deplasmandaki rakibimiz Trabzonspor, son 4 hafta kazanan, iyi oynayan ve iyi mücadele eden bir takım. Biz de moral bulmuş ve özgüvenini tazelemiş olarak çıkacağız sahaya. Hedefimiz puan ya da puanlar almak. Lig artık daha çetin mücadelelere sahne oluyor. Dolayısıyla her puan altın değerinde. Bunun bilinciyle hazırlanıyoruz" dedi.

‘RAKİP AYIRT ETMİYORUZ’

Ligde rakip ayırt edecek durumda olmadıklarını da sözlerine ekleyen Savut, "Mücadeleler daha da çetin ve zor oluyor. Bu doğrultuda bunun bilincinde olarak hazırlanıyoruz bizde karşılaşmalara. İnşallah karşılığını alıp beklediğimiz, hedeflediğimiz, arzuladığımız puanla ligi bitirmek istiyoruz. Şimdi biz dışarıdan bakıldığında ve sonuçlara bakıldığında deplasmanda az maç kazanmış gibi gözüküyor olabiliriz. Ama birçok maçın performansının sonuca yansımadığını düşünüyorum. Kaza diyebileceğimiz çok deplasman maçını küçük hatalarla mağlup bitirdik. Trabzon her halükarda zor bir deplasman ama artık bundan sonraki süreçte rakip seçmek gibi bir lüksümüz yok. Rakip ayırt etmek gibi bir durum söz konusu değil. Her maç için aynı şeyleri söyleyebiliriz. Puan ya da puanlar için sahaya çıkıyoruz. Bu hafta da öyle olacak" ifadelerini kullandı.