savaşın gölgesinde tarih yazıyorlar

SURİYE Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası Asya elemeleri A Grubu'nda yer alıyor. Grupta Suriye'nin yanı sıra; İran, Güney Kore, Özbekistan, Çin ve Katar var. Grupta son maçlar bugün saat 18.00'da oynanacak. Grup lideri İran 21 puanla 2018 Dünya kupasına katılmayı garantiledi. İkinci sırada 14 puanla Güney Kore, üçüncü sırada ise 12 puanla Suriye Milli Takımı var.

Suriye Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası Asya elemeleri A Grubu'nda yer alıyor. Grupta Suriye'nin yanı sıra; İran, Güney Kore, Özbekistan, Çin ve Katar var. Grupta son maçlar bugün saat 18.00'da oynanacak. Grup lideri İran 21 puanla 2018 Dünya kupasına katılmayı garantiledi. İkinci sırada 14 puanla Güney Kore, üçüncü sırada ise 12 puanla Suriye Milli Takımı var.

Bugün saat 18.00'da Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen İran ile Suriye karşı karşıya gelecek. Aynı saatte grup ikincisi Güney Kore ile grup dördüncüsü Özbekistan bir araya gelecek. Suriye'nin İran'ı yenmesi ve Güney Kore'nin de Özbekistan'a yenilmesi durumunda, 6 yıldır iç savaş yaşayan Suriye'nin Milli Takımı 2018 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak. Suriye Milli takımı karşılaşmadan puansız ayrılması durumunda Özbekistan’ın kendi sahasında Güney Kore’ye puan kaybetmesini bekleyecek. Suriye’nin karşılaşmadan puansız ayrılması sonucunda Özbekistan Güney Kore’den puan almaması durumunda Suriye 2018 Dünya Kupası’na katılmak için ön eleme hakkı kazanacak.