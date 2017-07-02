Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 34°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100440
ALTIN
140.536
DOLAR
3.5129
STERLIN
4.5887
EURO
4.0092
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Karpuz kışa nasıl saklanır?
Karpuz kışa nasıl saklanır?
İnternette devrim! Artık böyle olacak
İnternette devrim! Artık böyle olacak
Püfür püfür teknoloji
Püfür püfür teknoloji

Şampiyonluk kupası Alanya'da Kartal Yuvası'nda

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu lider tamamlayan Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası Alanya'ya getirildi 

Şampiyonluk kupası Alanya'da Kartal Yuvası'nda

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu lider tamamlayan Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası Alanya'ya getirildi 

02 Temmuz 2017 Pazar 19:41
Şampiyonluk kupası Alanya'da Kartal Yuvası'nda
banner404

ŞAMPİYONLUK kupası, siyah beyazlı kulüp tarafından Hacet Cadesi'nde bulunan Kartal Yuvası mağazasında taraftarlarla buluşturuldu. Taraftarlar, cam koruma içerisinde muhafaza edilen kupanın yanında hatıra fotoğrafı çektirip, özçekim yaptı. Kupayı görmek ve fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar birbirleriyle yarıştı.
 Kupayı korumakla görevlendirilen güvenlik personelinin, kupanın çevresinden ayrılmadıkları dikkat çekti. Alanya Beşiktaşlılar Derneği eski Başkanı, eski Alanya Belediye Başkanı ve Antalya Milletvekili Cengiz Aydoğan "Alanya'da Kartal Yuvası açarak büyük bir hizmeti gerçekleştiren, aynı zamanda şampiyonluk kupasını Alanyalı Beşiktaşlıların ayağına getiren Sayın Aslı ve Ersan Yıldız'a teşekkür ederim" dedi. 
Alanya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Sadık Dizdaroğlu ise çok özel bir gün yaşadıklarını söyleyerek "Bu bizim için çok anlamlı bir kupa, 3. yıldızı taktığımız çok özel bir kupa. Bu kupanın buraya gelmesinde emeği geçen yetkililere çok teşekkür ediyorum" dedi.


 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 02.07.2017 19:44
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigşampiyonlukKupaAlanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'3 alanda da şampiyon olabiliriz'
'3 alanda da şampiyon olabiliriz'
Fenerbahçe'den o iddialara cevap geldi
Fenerbahçe'den o iddialara cevap geldi
Milli yıldızın yeni takımı belli oldu
Milli yıldızın yeni takımı belli oldu

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals