Şampiyonluk kupası Alanya'da Kartal Yuvası'nda

ŞAMPİYONLUK kupası, siyah beyazlı kulüp tarafından Hacet Cadesi'nde bulunan Kartal Yuvası mağazasında taraftarlarla buluşturuldu. Taraftarlar, cam koruma içerisinde muhafaza edilen kupanın yanında hatıra fotoğrafı çektirip, özçekim yaptı. Kupayı görmek ve fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar birbirleriyle yarıştı.

Kupayı korumakla görevlendirilen güvenlik personelinin, kupanın çevresinden ayrılmadıkları dikkat çekti. Alanya Beşiktaşlılar Derneği eski Başkanı, eski Alanya Belediye Başkanı ve Antalya Milletvekili Cengiz Aydoğan "Alanya'da Kartal Yuvası açarak büyük bir hizmeti gerçekleştiren, aynı zamanda şampiyonluk kupasını Alanyalı Beşiktaşlıların ayağına getiren Sayın Aslı ve Ersan Yıldız'a teşekkür ederim" dedi.

Alanya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Sadık Dizdaroğlu ise çok özel bir gün yaşadıklarını söyleyerek "Bu bizim için çok anlamlı bir kupa, 3. yıldızı taktığımız çok özel bir kupa. Bu kupanın buraya gelmesinde emeği geçen yetkililere çok teşekkür ediyorum" dedi.



