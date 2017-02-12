Şampiyon Polisgücü

İRLANDA, Yunanistan, Norveç ve Gürcistan'dan gelen rakiplerini tek tek yenerek kupaya ulaşan Gaziantep Polisgücü takımı, final maçının ardından büyük sevinç yaşadı. Şampiyonanın sonunda folklör gösterisi gerçekleştirildi. Şampiyonada Gaziantep Polisgücü birinci olurken, ikinci İrlanda Railway Union HC takımı, üçüncü ise Norveç Kutaisi takımı oldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan verdi.