Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87473
ALTIN
146.799
DOLAR
3.6888
STERLIN
4.6149
EURO
3.9268
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
13 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
13 Şubat 2017 Alanya -...
Rahim ağzı kanserinde erken teşhis uyarısı
Rahim ağzı kanserinde erken teşhis...
Yürümek Alzheimer riskini azaltıyor!
Yürümek Alzheimer riskini azaltıyor!

Şampiyon Polisgücü

Alanya'da düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası’nda hedefe Türkiye Gaziantep Polisgücü ulaştı

Şampiyon Polisgücü

Alanya'da düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası’nda hedefe Türkiye Gaziantep Polisgücü ulaştı

12 Şubat 2017 Pazar 23:03
Şampiyon Polisgücü
banner404

İRLANDA, Yunanistan, Norveç ve Gürcistan'dan gelen rakiplerini tek tek yenerek kupaya ulaşan Gaziantep Polisgücü takımı, final maçının ardından büyük sevinç yaşadı. Şampiyonanın sonunda folklör gösterisi gerçekleştirildi. Şampiyonada Gaziantep Polisgücü birinci olurken, ikinci İrlanda Railway Union HC takımı, üçüncü ise Norveç Kutaisi takımı oldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan verdi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlanyaErkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler ŞampiyonasıTürkiye Gaziantep Polisgücü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızlar galip geldi
Kızlar galip geldi
Hedefe adım adım
Hedefe adım adım
Antalyaspor Başkanı'na çirkin saldırı
Antalyaspor Başkanı'na çirkin saldırı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals